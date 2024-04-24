Хюлькенберг объяснил действия Стролла во время столкновения в Китае
Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался по поводу действий гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла во время Гран-при Китая.
Напомним, Стролл не отреагировал на замедлившегося перед ним Даниэля Риккардо из «РБ», сбросившего скорость из-за сейфти-кара, и инициировал столкновение.
«Это было довольно зрелищно, когда мы входили в 14-й поворот. Все, что я видел, это то, что Лэнс не особо замедлялся, и он действительно приподнял Даниэля, а я вошел в поворот и больше их не видел. Очевидно, я продолжил движение, потому что, насколько я понял, они столкнулись. Думаю, Лэнс был немного застигнут врасплох, такое бывает. Этот эффект гармошки довольно велик, особенно на рестартах после машин безопасности. Возможно, у него были холодные тормоза, которые не позволяли затормозить, как следует», — приводит слова Хюлькеберга Racingnews365.
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