Хюлькенберг объяснил действия Стролла во время столкновения в Китае

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался по поводу действий гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла во время Гран-при Китая.

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Напомним, Стролл не отреагировал на замедлившегося перед ним Даниэля Риккардо из «РБ», сбросившего скорость из-за сейфти-кара, и инициировал столкновение.