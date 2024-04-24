Марко рассказал, контракт на сколько лет Перес просит у Red Bull

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что команда продолжает обсуждение нового контракта с мексиканским гонщиком Серхио Пересом. Марко подтвердил, что Перес изначально хотел получить трёхлетнее соглашение. Действующий контракт мексиканца истекает в конце 2024 года.

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«Мы ещё не в состоянии всё окончательно согласовать. Но это не имеет никакого отношения к регламенту. Серхио знает, что должен продолжать выступать. Сначала он хотел трёхлетний контракт. Но мы найдем решение», — приводит слова Марко Motorsport Netherlands.

Ранее Марко поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1, заявив, что уже можно думать о новом титуле Макса Ферстаппена.