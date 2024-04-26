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«Хаас» объявил об уходе Нико Хюлькенберга после этого сезона

Американская команда «Хаас» объявила об уходе немецкого пилота Нико Хюлькенберга. Гоночный коллектив он должен покинуть по окончании нынешнего сезона.

Haas объявил об уходе Нико Хюлькенберга после этого сезона
© globallookpress.com

Хюлькенберг присоединился к американской команде в 2023 году, став напарником Кевина Магнуссена и заменив соотечественника Мика Шумахера. Предыдущий сезон немца в Формуле-1 был первым после трёхлетней паузы. До этого Нико занимал должность резервного пилота «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.

О дальнейших шагах Нико на рынке пилотов официальной информации пока нет.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка.

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