Haas объявил об уходе Нико Хюлькенберга после этого сезона

Американская команда «Хаас» объявила об уходе немецкого пилота Нико Хюлькенберга. Гоночный коллектив он должен покинуть по окончании нынешнего сезона.

Хюлькенберг присоединился к американской команде в 2023 году, став напарником Кевина Магнуссена и заменив соотечественника Мика Шумахера. Предыдущий сезон немца в Формуле-1 был первым после трёхлетней паузы. До этого Нико занимал должность резервного пилота «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.

О дальнейших шагах Нико на рынке пилотов официальной информации пока нет.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка.

Главные новости дня: