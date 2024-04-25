Ferrari заключила одну из крупнейших сделок в истории «Формулы-1»

«Феррари» заключила одну из крупнейших сделок в истории «Формулы-1».

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Итальянская команда объявила о многолетнем контракте с американской IT-компанией HP и сменила официальное наименование на Scuderia Ferrari HP.

Corriere della Sera сообщает, что сотрудничество будет приносить «Феррари» приблизительно 100 миллионов евро в год. По версии издания, это соответствует деньгам, которые «Ред Булл» получает по пятилетнему контракту с Oracle.

Различные источники оценивали титульное партнерство «Ред Булл» в сумму от 60 до 140 миллионов долларов в год.

Потолок расходов в «Ф-1» составляет 135 миллионов долларов за сезон без учета зарплат гонщиков и ключевых сотрудников, а также некоторых других статей бюджета.