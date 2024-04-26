Себастьян Феттель назвал своего самого сильного соперника в карьере

Именитый гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель ответил на вопрос по поводу самого сильного соперника, с которым ему приходилось сталкиваться на протяжении карьеры.

© Чемпионат.com

«Это Фернандо Алонсо. У нас с ним были близкие чемпионаты и близкие битвы. И вообще, на протяжении всей моей карьеры он был тем пилотом, который всегда рядом. Фернандо очень конкурентоспособен. Полагаю, именно он самый жёсткий соперник, с которым я сталкивался», — сказал Феттель во время интервью на talkSPORT.

Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул.