Феттель назвал пилота «Формулы-1», который удивил его больше всего

Бывший гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель ответил на вопрос о пилоте, который удивил его больше всего. По словам Феттеля, это Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

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«На самом деле трудно вспомнить всех. Но всё-таки мне кажется, что это Макс Ферстаппен: мастерство, с которым он проявил себя, то, как смог отточить его, и то, как пилотирует на том уровне, на котором находится сегодня», — сказал Феттель во время интервью на talkSPORT.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После шести Гран-при в активе нидерландца 110 очков. Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Майами, состоится с 3 по 5 мая.