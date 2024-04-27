Эрнест Кнорс прогнозирует массовый уход сотрудников из Red Bull

Экс-инженер Ferrari Эрнест Кнорс прогнозирует массовый уход сотрудников Red Bull следом за Эдрианом Ньюи.

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«Я сам прошел через это в Ferrari, – сказал Кнорс RacingNews365. – В какой-то момент эпоха Михаэля Шумахера там подошла к концу, затем ушел и Росс Браун. Когда такое ключевое лицо решает уйти, всегда возникает вопрос: «К чему это приведёт?».

Имеет ли Пьер Ваше больше влияния, на самом деле не так уж важно. Когда уходит ведущая фигура, великий человек, это всегда вызывает вопросы у людей, которые работают под его руководством. Это создает волнения в команде, делает инженеров и механиков более открытыми для предложений от других команд. И это всегда происходит с командой, которая долго показывает лучшие результаты.

В какой-то момент люди начинают оглядываться по сторонам. Есть ли возможности? Есть ли в других командах вакансии, где они могут подняться? Это большой риск для Red Bull. Стабильность команды. Что ещё произойдет? Кто ещё уйдет? В такой момент сильный лидер, в данном случае Кристиан Хорнер, должен убедиться, что он сохранит в своей команде достаточно техников и ярких умов. И является ли сейчас Хорнер бесспорным и безупречным лидером, который может это обеспечить? Весьма сомнительно».