Шумахер: Red Bull разваливается на части, главная вина — на Хорнере

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказался о проблемах команды «Ред Булл» на фоне новостей о возможном ухоже главы технического департамента Эдриана Ньюи.

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