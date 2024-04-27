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Ральф Шумахер: «Ред Булл» разваливается на части, главная вина — на Хорнере

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказался о проблемах команды «Ред Булл» на фоне новостей о возможном ухоже главы технического департамента Эдриана Ньюи.

Шумахер: Red Bull разваливается на части, главная вина — на Хорнере
© Чемпионат.com
«Ньюи нужна хорошая атмосфера, поэтому он ищет новое рабочее место. «Ред Булл» разваливается на части. Ответственно за это несёт Кристиан Хорнер, который всеми силами держится за власть. Макс Ферстаппен и Хельмут Марко тоже уже подумывают об уходе. Такими темпами команда скатится к посредственности. Уход Ньюи будет далеко не последней проблемой, с которой они все столкнутся. Я даю «Ред Булл» ещё два года, если они продолжат цепляться за Хорнера. Я в этом абсолютно уверен», — заявил Шумахер в эфире Sky Sports News.
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