Шумахер назвал главного кандидата на место в Haas, и это не Берман

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер назвал главного кандидата на место Нико Хюлькенберга в Haas, и это не Оливер Берман.

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В четверг стало известно, что в 2025 году Хюлькенберг перейдёт в Kick Sauber, которая станет заводской командой Audi в 2026 году.

В эфире Sky Sports Germany Шумахер поделился предположениями о главном кандидате на замену немцу: