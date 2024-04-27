Ральф Шумахер назвал главного кандидата на место в Haas, и это не Берман
Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер назвал главного кандидата на место Нико Хюлькенберга в Haas, и это не Оливер Берман.
В четверг стало известно, что в 2025 году Хюлькенберг перейдёт в Kick Sauber, которая станет заводской командой Audi в 2026 году.
В эфире Sky Sports Germany Шумахер поделился предположениями о главном кандидате на замену немцу:
«Я бы сделал ставку на Боттаса. Им по-прежнему нужен хороший, опытный гонщик. Я не думаю, что Магнуссена будет достаточно, и я очень хочу посмотреть, кто окажется на этом месте».