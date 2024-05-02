ЧМ по картингу из России может завершить карьеру из-за отсутствия финансирования

Чемпион мира по картингу 2023 года в самой престижной категории ОК россиянин Кирилл Куцков может в скором времени завершить профессиональную карьеру из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщил отец гонщика.

«Мы переживаем за дальнейшее развитие карьеры. Пропускать сезон не хочется, но финансирования в данный момент вообще нет. Сейчас всё упирается в такую формулировку: «Мы бы дали, но он же гоняется в недружественных странах». Я отвечаю — пилот-то наш! Например, российские хоккеисты играют в НХЛ, но при этом заключают контракты с нашими банками, участвуют в их рекламных роликах — и ничего страшного не происходит. И мы в картинге должны делать так же, когда есть хорошее поколение пилотов, начиная со Смаля, Бедрина, Кирилла, Хавалкина, Матвеева… Пока основной план — это выступления в картинге в категории KZ2, чтобы не терять год. А что касается Формулы-4, то Кирилл просто будет выступать от случая к случаю — позвали, посадили в машину, проехали. И будем собирать на дубайскую Ф-4 зимой. А дальше будем смотреть. Может быть, университет. Завершение профессиональной карьеры, учёба на хорошего юриста, бизнесмена. Чтобы заработать денег и потом кататься в GT за свой счёт. В 18 лет начинать карьеру в Формуле-4 — уже не то», — рассказал Куцков в интервью «Чемпионату».