Экклстоун: Ферстаппен слишком умен, чтобы покинуть Red Bull

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о слухах по поводу того, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может покинуть свою команду следом за главой технического департамента Эдрианом Ньюи.

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