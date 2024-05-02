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Экклстоун: Ферстаппен слишком умён, чтобы покинуть «Ред Булл»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о слухах по поводу того, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может покинуть свою команду следом за главой технического департамента Эдрианом Ньюи.

Экклстоун: Ферстаппен слишком умен, чтобы покинуть Red Bull
© Чемпионат.com
«Макс слишком умён, чтобы уйти. Что он от этого получит? Куда ему идти? Было бы глупо переходить в другое место. Он нигде не сможет заслужить такое же отношение к себе, как в «Ред Булл». Единственный смысл заключается в том, чтобы доказать всем, что он действительно велик и на других машинах. Но на такое нужно идти, когда тебе предлагают идеальные условия, а не когда вас все вокруг вынуждают это сделать. В теории для Макса эта причина может быть важна. Но про «Ред Булл» он знает все детали. Но даже если он уйдёт, то, конечно, «Мерседес» — это очевидный выбор», — приводит слова Экклстоуна Racingnews365.
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