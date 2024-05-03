Ферстаппен сообщил, что Mercedes не может переманить его лишь деньгами

Ферстаппен сообщил, что «Мерседес» не может переманить его лишь деньгами.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о том, что исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф предлагает ему зарплату в 150 миллионов евро в год.
«Ну, в данный момент мое будущее связано с «Ред Булл». В конце концов, даже, предположим, это так, 150 миллионов – деньги не сыграют решающей роли при переходе куда-то. Я и так доволен своей зарплатой. Важна скорость. Я понимаю, что буду сердиться на себя, если стану ехать на пятом или шестом местах. В конечном счете все решает скорость. Все это знают. Тото тоже это знает», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Майами.
Макс также высказался об оптимистичном настрое Вольффа:
«Полагаю, всем нужно сохранять оптимизм и с надеждой смотреть на вещи. Но в данный момент я могу сказать, что хочу остаться в команде, потому что верю в проект. Однако не только в спорте, но и в целом в жизни никогда не знаешь, что случится в будущем».
Нидерландец поведал, что не размышляет о переходе на новый технический и моторный регламенты в 2026 году:
«Пока что нет. Я не слишком много думаю об этом в данный момент. Столько всего происходит в этом году, и я хочу выступать хорошо. В следующем сезоне тоже – есть отличные шансы здорово себя проявить. В этом плане до 2026-го еще достаточно далеко».
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