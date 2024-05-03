Этап MotoGP в Казахстане перенесен из-за наводнения

Гран-при Казахстана в рамках гоночной серии MotoGP был перенесён на вторую половину 2024 года. Причиной такого решения стали наводнения, вызвавшие чрезвычайную ситуацию в стране, сообщает пресс-служба MotoGP.

«Со стороны MotoGP было бы безответственно создавать дополнительную нагрузку на правительство и спасательные службы, которые работают над тем, чтобы спасти десятки тысяч людей. MotoGP выражает соболезнования и поддержку народу Казахстана и всем, кто пострадал от наводнений в Центральной Азии. Мы надеемся, что страны, регионы и города, пострадавшие от наводнения, смогут восстановиться как можно скорее», — говорится в официальном заявлении MotoGP.

Изначально планировалось, что этап в Казахстане пройдёт с 15 по 16 июня 2024 года.