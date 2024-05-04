Леклер – о борьбе с Ферстаппеном в спринте: я не хотел рисковать
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в спринтерской гонке Гран-при Майами, состоявшейся сегодня, 4 мая. Напомним, монегаск финишировал вторым.
«Старт получился довольно хорошим, и ехал по внутренней траектории в первом повороте и, очевидно, не хотел излишне рисковать, потому что будет квалификация. Если вы разобьётесь в спринте, то уже не будете соревноваться. Я попытался, мы с Максом затормозили очень поздно, но, в конечном итоге, ему удалось сохранить позицию. Я выкладывался, но на первых кругах «Ред Булл» был быстр. А затем у нас начался одинаковый износ. Гонка будет непростой, так что в квалификации будет важно оказаться как можно выше», — сказал Леклер после выступления.
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