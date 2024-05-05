ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за «тактики Магнуссена»
Стюарды пообещали поднять вопрос об изменении стандартов судейства из-за пилотажа Кевина Магнуссена.
Гонщик «Хааса» получил три десятисекундных штрафа в спринте на Гран-при Майами за агрессивную оборону – Кевин покидал пределы трассы, из-за чего получал преимущество. Это позволило пилоту дольше сдерживать соперников и помогло напарнику Нико Хюлькенбергу заработать очки. Кроме того, Магнуссен получил еще один пятисекундный штраф за многочисленные нарушения пределов трассы.
Аналогичные приемы Кевин применял и на Гран-при Саудовской Аравии. Тогда Нико также завершил заезд в очках.
После спринта датчанин признался, что ему «совсем не нравится» использовать «глупые тактики», однако он был вынужден работать на команду.
Судьи вызвали Магнуссена за предполагаемое неспортивное поведение. Побеседовав с Кевином, стюарды приняли решение не наказывать его дополнительно.
В то же время судьи сообщили, что поднимут вопрос об ужесточении штрафов.
«Хотя мы не согласны с тем, как пилотировали машину №20 – в особенности это касается многократных нарушений пределов трассы – мы не считаем, что действия достигли уровня, который можно расценить как неспортивное поведение. Тем не менее, стюардам необходимо рассмотреть ужесточение штрафов в соответствующих ситуациях, особенно в случае повторяющихся нарушений, чтобы воспрепятствовать подобному развитию событий. Мы четко поднимем данный вопрос перед ФИА и командой стюардов», – говорится в заявлении на сайте Федерации.
ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за «тактики Магнуссена»
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