Босс компании «Ред Булл» высказался о будущем Хорнера в команде

Генеральный директор «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям, ответственный за гоночные проекты концерна Оливер Минцлафф высказался о будущем в команде Формулы-1 ее руководителя Кристиана Хорнера.

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