Дональд Трамп поздравил McLaren с победой на Гран-при Майами

45-й президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поздравил команду «Макларен» с победой на Гран-при Майами.

«Для меня большая честь увидеть победу моих друзей из «Макларена» в большой гонке на Гран-при Майами. Я посещал эту команду до старта и поддержал. Победа — это то, что нужно нашей стране!» — написал Трамп.

Напомним, сегодня ночью на Международном автодроме Майами завершился Гран-при Майами Формулы-1. Его победителем стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, который оттянул единственный пит-стоп и сумел сохранить лидерство в гонке благодаря выезду сейфти-кара после аварии между Логаном Сарджентом и Кевином Магнуссеном. Вторым на финиш пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место у Шарля Леклера из «Феррари».