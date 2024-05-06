Ландо Норрис прокомментировал первую победу в карьере

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал победу в гонке Гран-при Майами, состоявшейся в ночь с 4 на 5 мая.

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«Что за гонка. Это был долгий путь, и наконец-то мне удалось это сделать. Я так рад за всю команду, я сделал это для них. Гонка получилась тяжёлой. Долгожданная вершина. В целом уикенд прошёл хорошо. У меня были небольшие промахи, но я понимал, что в пятницу у нас был темп. Пара ошибок. Сегодня удалось собрать всё воедино. Мы подготовили идеальную стратегию, и это окупилось. Спасибо «Макларену», спасибо всем. Привет маме и паре», — сказал Норрис после выступления.

Отметим, что победа в Майами стала для 24-летнего Норриса первой за карьеру в «королевских гонках».