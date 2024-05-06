Сайнс потерял четвертое место на Гран‑при Майами

Стюарды Гран‑при Майами признали испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса виновным в инциденте с австралийским гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри, сообщает пресс‑служба «Формулы‑1».

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По ходу гонки шестого этапа чемпионата «Формулы‑1» Сайнс допустил ошибку в повороте и спровоцировал контакт с соперником. Пиастри в результате контакта вынужден был заехать в боксы для замены поврежденного переднего антикрыла.

Сайнс получил пятисекундный штраф и в классификации гонки переместился с четвертого на пятое место, пропустив вперед мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл».

Победителем Гран‑при Майами стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Следующий этап «Формулы‑1» пройдет в итальянской Имоле с 17 по 19 мая.