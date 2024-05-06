Тото Вольф отреагировал на критику от босса Red Bull

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на недавние слова генерального директора «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям, ответственного за гоночные проекты концерна Оливера Минцлаффа. Ранее, высказываясь о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, Минцлафф заявил, что гонщик останется в команде, добавив следующий комментарий в адрес Вольфа:

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