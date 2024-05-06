Перес объяснил, почему чуть не врезался в Ферстаппена на старте гонки

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление на Гран-при Майами, где он занял четвёртое место. По словам мексиканца, из-за сложностей со сцеплением с внутренней стороны он едва не врезался в товарища по команде Макса Ферстаппена.

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