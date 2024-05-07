Команда Ферстаппена завоевала первый подиум в GT World Challenge Europe

Команда Макса Ферстаппена завоевала первый подиум в GT World Challenge Europe
Гоночная команда Verstappen.com Racing, принадлежащая трёхкратному чемпиону Формулы 1 Максу Ферстаппену, завоевала свой первый подиум в чемпионате GT World Challenge Europe Sprint Cup.
Тьерри Вермюлен и Альто Джакомо на спорткаре Ferrari 296 GT3 при поддержке Emil Frey Racing заняли второе место во второй гонке на британской трассе.
«Я очень доволен нашим первым подиумом в сезоне, рад, что он пришёлся на первый уик-энд сезона GT World Challenge. Мы очень много работали для этого, и именно так мы хотели начать сезон. Немного обидно за пенальти в первой гонке, в результате которого мы получили 11-е место вместо пятого, что было бы хорошими очками для чемпионата. Мы компенсировали это во второй гонке, где мы хорошо провели первый отрезок и сохранили третью позицию. У нас также была хорошая смена гонщика, а Джакомо принёс нам финиш на втором месте. Гонка была довольно простой, и у нас был хороший темп во всех отношениях. Я очень горжусь тем, что мы закончил заезд вторыми. В следующих гонках, конечно, нам придётся продолжать работать над некоторыми мелочами и, надеюсь, продолжать добиваться таких же результатов, но я очень горжусь всеми участниками команды. Так что спасибо всем», — отметил Тьерри Вермюлен.