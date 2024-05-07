Команда Ферстаппена завоевала первый подиум в GT World Challenge Europe

Гоночная команда Verstappen.com Racing, принадлежащая трёхкратному чемпиону Формулы 1 Максу Ферстаппену, завоевала свой первый подиум в чемпионате GT World Challenge Europe Sprint Cup.

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Тьерри Вермюлен и Альто Джакомо на спорткаре Ferrari 296 GT3 при поддержке Emil Frey Racing заняли второе место во второй гонке на британской трассе.