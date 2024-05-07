Ford отреагировал на уход Эдриана Ньюи из Red Bull
В 2026 году Ford должен вернуться в Формулу 1 совместным проектом с Red Bull Racing, работа над которым уже началась. Американского автопроизводителя не пугает уход главного конструктора команды Эдриана Ньюи, который покинет австрийский коллектив в первом квартале 2025 года.
«Мы испытываем огромное уважение к Эдриану с точки зрения его карьеры и всего того, что он сделал для разных команд в Формуле 1, особенно за последние 19 лет в Red Bull. Ничего, кроме восхищения и уважения к нему, у нас нет, и мы желаем ему всего наилучшего во всём, что он сделает в будущем. Однако наше внимание полностью сосредоточено на программе силовых агрегато на 2026 год. После этой новости о Ньюи она не изменилась — всё идёт полным ходом. Преемственность сотрудников была в самых первых обсуждениях, которые я провёл с Кристианом Хорнером. Итак, мой вопрос к нему был: «Как Red Bull собирается продолжать добиваться успеха в 2026 году с совершенно новыми правилами?» Как в любой хорошей компании или любой хорошей гоночной команде, у вас всегда есть план преемственности, и вы всегда обучаете и развиваете людей внутри своей организации. В данном случае ситуация ничем не отличается. Я вовсе не проявляю неуважения к Эдриану Ньюи, потому что он фантастический сотрудник, но у каждой команды есть план преемственности среди специалистов», — заявил глобальный директор Ford Performance Motorsports Марк Рашбрук Autosport.