Ford отреагировал на уход Эдриана Ньюи из Red Bull

В 2026 году Ford должен вернуться в Формулу 1 совместным проектом с Red Bull Racing, работа над которым уже началась. Американского автопроизводителя не пугает уход главного конструктора команды Эдриана Ньюи, который покинет австрийский коллектив в первом квартале 2025 года.

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