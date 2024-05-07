Хорнер прояснил актуальную роль Эдриана Ньюи в Red Bull

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу нынешней роли в команде руководителя технического департамента Эдриана Ньюи. Именитый специалист покинет австрийский гоночный коллектив по окончании этого сезона Формулы-1, в первом квартале 2025 года.

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«Эдриан сейчас сосредоточен над работой гиперкара RB17, и во время уикенда он не участвовал ни в каких брифингах, кроме того, где обсуждалась стратегия. У него нет доступа к каким-либо данным, он не собирает никаких данных, его внимание сейчас сосредоточено на RB17», — приводит слова Хорнера издание Pit Debrief.

Ранее Аманда, жена Эдриана, обратилась к «Ред Булл» из-за решения мужа покинуть гоночный коллектив.