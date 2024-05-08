Топ-команда IndyCar отбивается от обвинений в мошенничестве

Маленький нюанс: она принадлежит владельцу серии.

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Во вторник, 7 мая, «Пенске», топ-команда серии IndyCar, объявила об отстранении четырёх сотрудников на два следующих этапа — гонку на дорожной версии трассы в Индианаполисе и «500 миль Индианаполиса», главный в сезоне заезд первенства.

Такое решение было принято на фоне исключения пилотов «Пенске» из протоколов Гран-при Сент-Питерсберга — победитель гонки Джозеф Ньюгарден и бронзовый призёр Скотт Макглоклин дисквалифицированы. Кроме того, 10 баллов в общем зачёте лишён ещё один гонщик команды Уилл Пауэр.

Столь строгие меры к команде применили из-за нарушения регламента, произошедшего по недосмотру инженеров. В то же время некоторые полагают, что это не было ошибкой — ведь и команда, и чемпионат, о котором идёт речь, принадлежат одному и тому же человеку — легендарному Роджеру Пенске.

«Вот дерьмо, это плохо»

В IndyCar есть система push-to-pass, при нажатии на кнопку активации которой двигатель выдаёт порядка 50 лишних лошадиных сил. Применяется push-to-pass лишь на дорожных и уличных трассах, а использовать её в гонке можно на протяжении лишь 200 секунд, причём неважно, атакует пилот или защищается. Однако есть ограничение: на старте гонки и во время рестартов система отключена. И за обход этого ограничения были оштрафованы пилоты «Пенске».

Проблемы команды начались 21 апреля — на уорм-апе перед Гран-при Лонг-Бич, вторым этапом сезона-2024. Он проходил через месяц после старта сезона в Сент-Питерсберге. Из-за технических неполадок дирекции гонки электронные блоки управления машин не получили вовремя сигнала об активации системы push-to-pass. Несмотря на это, телеметрия показывала, что у трёх пилотов из 27 система была активна и работала — ими оказались три пилота «Пенске» — Ньюгарден, Макглоклин и Пауэр.

«Вот дерьмо, это плохо», — такой была наша реакция, когда мы узнали о произошедшем», — признается позже в интервью Racer президент команды Тим Синдрик.

Прошло расследование, и 24 апреля — через три дня после уорм-апа и состоявшегося вечером Гран-при Лонг-Бич — объявили его итоги.

Выяснилось, что push-to-pass на всех машинах «Пенске» работала независимо от сигналов дирекции гонки — и была активна в моменты стартов и рестартов и на других этапах. Так, в Сент-Питерсберге выигравший заезд Ньюгарден трижды активировал push-to-pass в те моменты, когда она не должна была работать. Макглоклин воспользовался ей один раз — после рестарта на 30-м круге. У Пауэра система тоже была активна, но не использовалась в запрещённые моменты — потому австралиец отделался лишь 10 очками штрафа.

«Недосмотр, ошибка»

Как пояснили в «Пенске», в блок управления двигателем по ошибке была загружена программа с тестов гибридного двигателя, которые прошли в августе в Себринге — за два этапа до окончания сезона-2023.

«Я не был на тех тестах, но в какой-то момент для проверки работы гибрида нужно было, чтобы эта кнопка работала независимо от сигнала», — объяснял Синдрик. «Это можно сделать с помощью блока центрального регистратора CLU. Когда мы готовили к сезону машины, многое менялось: каналы, электроника, программное обеспечение. И кто-то решил, что проще всего будет просто скопировать одни и те же настройки на все машины, и это были настройки с тех тестов, — пояснил глава команды. — И хорошо, что это произошло на уорм-апе, иначе мы бы с вами сейчас говорили бы и о гонке в Лонг-Бич». «Факты предельно ясны. Есть правила, и мы их нарушили, с этим уже ничего не поделать. За рулём сидит лишь один человек — это я. И именно я несу всю ответственность за правильное использование push-to-pass», — заявил на специальной пресс-конференции Ньюгарден, признавшийся также, что не знал о запрете использовать систему на стартах и рестартах. «Я обязан знать каждый пункт правил и верно их исполнять, и в этом смысле я подвёл команду», — добавил двукратный чемпион, которого оштрафовали за сам факт наличия позволявших обходить ограничения настроек. «Я не помню, чтобы нажимал кнопку, — сказал, в свою очередь, Макглоклин. — В любом случае я не получил преимущества — и данные это показывают. Иногда ты что-то делаешь просто по привычке». «Это была просто ошибка, — сказал Пауэр, который лучше Ньюгардена знал правила и не пользовался кнопкой, когда она не должна была работать. — Мне жаль Роджера и всю команду. Мы не искали лазеек, не мошенничали. Просто недосмотр, ошибка».

Вопросы к версии Синдрика

Объяснениям «Пенске» поверили не все. Один из неназванных руководителей команд в интервью всё тому же Racer заявил, что у команд нет возможности включать и выключать push-to-pass независимо от дирекции гонки. «В одной из строчек кода просто нужно прописать единицу», — объяснял Синдрик. Racer добавляет, что, если заменить в строке «Choose (MYL_Overtake Staus ==3,1,0)» (sic) параметр на «1», то система заработает без ограничений. Независимый инженер согласился, что поменять параметр в блоке CLU возможно, отметило издание.

Почему тогда пилоты нажимали на кнопку тогда, когда она не должна была работать? Ньюгарден признал, что вообще не знал, что на стартах и рестартах push-to-pass запрещена. Кроме того, у него, в отличие от партнёров по команде, нет на руле сигнала о работоспособности P2P. Более того, оказалось, что для всех пилотов это нормальная практика — нажимать на кнопку по привычке или случайно.

«В прошлом сезоне Ньюгарден нажимал её на старте или рестарте 29 раз, Пауэр делал так 12 раз, Макглоклин — семь, — объяснял Синдрик. — И активаций не было».

Собственно, нарушение было зафиксировано логгерами — и благодаря их данным выяснилось, сколько и когда пилоты «Пенске» пользовались push-to-pass на стартах и рестартах в Сент-Петерсбурге. Перепроверили другие гонки — телеметрия вместе с записями бортовых камер других нарушений не выявили, в том числе в гонках прошлого года.

«Все данные есть, судьи могут прийти в любой момент и все их проверить», — подчеркнул Синдрик.

В целом объяснения Синдрика звучат убедительно. Если бы «Пенске» намеренно обманывала читерским конфигом судей, то, скорее всего, на уорм-апах скрывала бы его тщательнее. Само по себе нарушение тоже выглядит ошибкой: Пауэр, шедший позади партнёров, push-to-pass не использовал, а Ньюгардену, доминировавшему весь уикенд, те «лишние» девять секунд push-to-pass не давали бы того преимущества, ради которого стоило бы рисковать попасться.

Заговор или ошибка?

За нарушения на Гран-при Сент-Питерсберга «Пенске» получила максимально возможное наказание — что может быть хуже дисквалификации победителя и бронзового призёра? Нарушение было вопиющим — и за него команда послужила заслуженное наказание, а на следующие два этапа отстранены четверо её топ-менеджеров: глава команды Тим Синдрик, управляющий инженер Рон Рузевский, старший дата-инженер Робби Аткинсон и гоночный инженер Ньюгардена Люк Мейсон.

Едва ли команду можно было наказать сильнее — было сделано всё, чтобы доказать, что IndyCar относится к команде Роджера Пенске так же, как к другим участникам чемпионата. Тем не менее уже через несколько дней Скотт Макглоклин уверенно выиграл Гран-при Алабамы, а Уилл Пауэр финишировал третьим — с правильными настройками блока CLU.

Пауэр в итоге поднялся на вторую позицию общего зачёта и один балл уступает новому лидеру — гонщику «Андретти» Колтону Херте, которого ранее прочили в младшую команду «Ред Булл» в Формуле-1. Третье место занимает действующий чемпион IndyCar Алекс Палоу, который опережает самого титулованного гонщика серии и своего партнёра по «Ганасси» Скотта Диксона.

Среди экс-пилотов Формулы-1 впереди пока Александер Росси — он на 11-й позиции и на несколько очков опережает идущих 13-м и 14-м Ромена Грожана и Маркуса Эрикссона соответственно. Джозеф Ньюгарден расположен ещё ниже — на 15-й строчке. Следующий этап — Sonsio Grand Prix — пройдёт на дорожной версии трассы в «Индианаполисе» 11 мая.