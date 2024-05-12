Ford показал первый снимок гоночного супервездехода Ranger Raptor для «Дакара»

В 2024 году заводская команда Ford дебютировала в главном ралли-рейде планеты — с новым Ford Raptor RS Cross Country команда M-Sport Ford World Rally Team впервые вышла на старт «Дакара». В 2025 году американский бренд намерен выставить в ралли-марафон новый автомобиль, построенный на базе Ford Ranger Raptor — первый снимок машины опубликовал в соцсетях глава автомобильного концерна Джим Фарли. Судя по тизеру, пикап получит новый кузов с кунгом над грузовым отсеком.

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Заниматься проектом дакаровского Ford Ranger Raptor вместе с заводским подразделением Ford Performance будут британская инжиниринговая компания M-Sport и южноафриканская команда Neil Woolridge Motorsport. На прежнем тизере были показаны С-образные светодиодные фары и массивная решётка радиатора.

Эти элементы не используются ни в одной из серийных моделей Raptor на базе пикапов Ranger и F-150 и внедорожника Bronco. Серийный пикап имеет 400-сильный бензиновый 3,0-литровый турбомотор V6, который сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом и блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Характеристики гоночного Ranger Raptor пока не раскрыты. Известно, что доработки коснутся подвески и кузова, который сделают легче и оснастят всеми необходимыми для профессионального автоспорта системами безопасности.