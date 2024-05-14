«Формула-1» не намерена проводить Гран-при Чикаго

В самом начале 2024 года Формула 1 зарегистрировала товарный знак «Гран При Чикаго Формулы 1» в Ведомстве по патентам и товарным знакам США, что вызвало слухи о том, что в ближайшие годы Большие Призы могут приехать в Иллинойс. Позднее появились сведения, что речь идёт о ночном Гран При, который должен был пройти уже в 2026 году.

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В итоге же выяснилось, что это не более чем спекуляции, которые не имеют ничего общего с реальностью. Как сообщает PlanetF1, речи нет не только о подписании контракта с Чикаго, но и вообще о желании Формулы 1 проводить четвёртую гонку в США. В итоге никакого Гран При Чикаго — ни дневного, ни ночного — в обозримом будущем в чемпионате мира не появится.

Напомним, ожидалось, что уличная трасса будет проложена вокруг Soldier Field — старейшего стадиона NFL и домашней арены клубов NFL Сhicago Bears и клуба Chicago Fire из MLS. Планируется создать конфигурацию, включающую в себя скоростные и медленные повороты, но основная ставка будет сделана на среднескоростные виражи. Трасса в «европейском стиле» должна обеспечить возможности для обгонов.