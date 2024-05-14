Вассер прокомментировал кадровые изменения внутри Ferrari

Вассёр прокомментировал кадровые изменения внутри «Феррари»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу кадровых изменений внутри команды.
Напомним, вчера стало известно, что бывший директор по производительности «Мерседеса» француз Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио присоединились к итальянской команде.
Также начиная с Гран-при Эмилии-Романьи, у Шарля Леклера будет новый гоночный инженер, Брайан Боцци, который заменит на этой должности Хави Маркеса.
«Мы находимся в постоянном процессе совершенствования, мы хотели сделать этот шаг, это было внутреннее повышение, Брайан пришел из команды, он очень хорошо знает Шарля, у них хорошие отношения, он участвует в развитии команды, как и остальные. Мы только что официально объявили, что Лоик Серра и Жером д'Амброзио придут из «Мерседеса» 1 октября. Все это делается для того, чтобы усилить команду», — приводит слова Вассёра La Repubblica.