Вассер прокомментировал кадровые изменения внутри Ferrari

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу кадровых изменений внутри команды.

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Напомним, вчера стало известно, что бывший директор по производительности «Мерседеса» француз Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио присоединились к итальянской команде.

Также начиная с Гран-при Эмилии-Романьи, у Шарля Леклера будет новый гоночный инженер, Брайан Боцци, который заменит на этой должности Хави Маркеса.