Эдриан Ньюи намекнул на то, чем займётся после ухода из Red Bull

В мае 2024 года Oracle Red Bull Racing официально объявила, что главный технический директор Эдриан Ньюи покинет Red Bull Technology Group в первом квартале 2025 года. Официально конструктор не заявлял о своих планах на будущее, но, похоже, инженер всерьёз рассматривает вариант с завершением карьеры в автоспорте и выходом на пенсию.

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