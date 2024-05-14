Эдриан Ньюи намекнул на то, чем займётся после ухода из Red Bull
В мае 2024 года Oracle Red Bull Racing официально объявила, что главный технический директор Эдриан Ньюи покинет Red Bull Technology Group в первом квартале 2025 года. Официально конструктор не заявлял о своих планах на будущее, но, похоже, инженер всерьёз рассматривает вариант с завершением карьеры в автоспорте и выходом на пенсию.
«Формула 1 всепоглощающа, а я занимаюсь ею уже долгое время. 2021 год был по-настоящему напряжённым из-за острой борьбы с Mercedes-AMG за чемпионство и в то же время из-за вложения всех исследований и разработок в RB18, который является отцом болида актуального поколения. Рано или поздно наступает момент, когда я просто чувствую, как сказал Форрест Гамп, «я немного устал». Думаю, в это межсезонье, а затем, когда в Red Bull развернулись всем известные события, я подумал — мне очень повезло, что мне не нужно работать, чтобы жить. Я работаю, потому что мне это нравится, и я чувствую, что сейчас самое время сделать шаг назад, сделать небольшой перерыв и подвести итоги жизни. С Мэнди, моей женой, и нашими собаками, мы, наверное, отправимся путешествовать. Купим дом на колёсах или что-то в этом роде, проедем через Францию и просто будем наслаждаться жизнью. Тогда, возможно, в какой-то момент, я не знаю когда, я буду стоять под душем и говорить себе: «Да, это будет моё следующее приключение». Но на данный момент никакого плана на будущее у меня нет», — заявил Эдриан Ньюи Sky Sports F1.