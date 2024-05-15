«Формула-1» может отказаться от одного из этапов в Италии после 2026 года

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил о том, что чемпионат может отказаться от одного из двух этапов, проводимых в Италии.

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«Италия занимает центральное место в календаре Формулы-1, но необходимо решить важные вопросы с точки зрения того, сколько страна готова инвестировать, и с точки зрения инфраструктуры. Необходимо быстро изменить ситуацию, повысив безопасность трасс и расширив спектр услуг, доступных для публики. В конце августа в Монце мы подведём итоги вместе с правительственными учреждениями. Вполне возможно, что Италия будет принимать две гонки и после 2026 года, но на самом деле я думаю, что это будет сложно», — приводит слова Доменикали La Gazetta dello Sport.

Напомним, контракт Формулы-1 с Гран-при Монцы истекает как раз в 2026-м.