FIA и «Формула-1» договорились о «стратегическом плане»

Генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали и президент Международной автофедерации FIA Мохаммед бен Сулайем объявили о подписании соглашения о сотрудничестве сторон, которое официально должно положить конец противостоянию и конфликтам ради развития серии.

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«Чемпионат мира FIA Формулы 1 никогда не был таким сильным и демонстрирует рост во всём мире. И FIA ,и Формула 1 стремятся обеспечить наилучшие результаты для всего спорта. С этой целью обе стороны разрабатывают новый стратегический план, который позволит нам воспользоваться возможностями и ещё больше повысить потенциал Формулы 1 в предстоящие годы», — гласит официальное заявление.

Обтекаемые формулировки не раскрывают никакой конкретики о совместной работе FIA и Формулы 1, но, вероятно, это будет означать, что как минимум в публичном поле Мохаммед бен Сулайем и представители чемпионата мира прекратят критиковать друг друга по любому удобному поводу.