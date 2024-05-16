Джордан рассказал, как его назвал Хорнер после ухода Ньюи

Джордан рассказал о прозвище от Хорнера после ухода Ньюи.

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Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан прокомментировал информацию о своем участии в разрыве между Эдрианом Ньюи и «Ред Булл».

Руководитель чемпионов мира Кристиан Хорнер воспринял новость весьма эмоционально, признался Джордан, который является менеджером легендарного конструктора.