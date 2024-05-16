Ферстаппен вошел в топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вошёл в первую двадцатку списка самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes в 2024 году, опередив Льюиса Хэмилтона на четыре места.

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Ферстаппен занял 17-ю строчку в списке. За последние 12 месяцев гонщик австрийской команды заработал $ 81 млн, из которых $ 76 млн — от его контракта с командой, а остальные $ 5 млн — от внегоночной деятельности.

Что касается Хэмилтона, то от «Мерседеса» гонщик получил $ 57 млн. Ещё $ 12 млн — от спонсоров и рекламы.

На данный момент Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте Формулы-1.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 101.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 98.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 85.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 83.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 41.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 27.

10. Юки Цунода («РБ») — 14.