Боттас раскрыл, что Леклер узнает о Хэмилтоне, когда тот перейдет в Ferrari

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас поделился мнением о предстоящем переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Это случится в следующем сезоне. Ранее Боттас выступал в «Мерседесе», где был товарищем Льюиса по команде.

© Чемпионат.com