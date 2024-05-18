Перес разбил болид в конце практики в Имоле

Перес попал в аварию в 3-й практике перед гонкой в Имоле.

© Sports.ru

Пилот «Ред Булл» не сумел удержать машину при прохождении шиканы – болид подпрыгнул на поребрике, и в результате Перес врезался в стену. Сам Серхио в аварии не пострадал.

В результате сессия была остановлена красными флагами, но возобновилась за 2 минуты до конца.

Буст «Феррари» ради домашней гонки «Ф-1»: 8 новинок, снято 0,3 секунды с круга, «Ред Булл» – в прицеле