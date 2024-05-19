Ducati сделала особый мотоцикл в честь Айртона Сенны. 30 лет назад, 1 мая 1994 года, на Гран-при Сан-Марино погиб Айртон Сенна — бразильский пилот Формулы-1 попал в смертельную аварию во время гонки. В 2024 году на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в рамках Гран-при Эмилии-Романьи прошли памятные мероприятия в честь прославленного гонщика, а компания Ducati решила провести презентацию своего нового мотоцикла. Итальянский производитель показал Monster Senna, созданный в память о трёхкратном чемпионе мира.

© Motor.ru

Ducati и Сенны сотрудничали очень долго. В 1990 году Клаудио Кастильони, который тогда владел мотопроизводителем, подарил гонщику 851 SP, а сам Сенна стал одним из первых владельцев Monster 900. Бразилец использовал его, чтобы приехать на гала-мероприятие Гран-при Монако 1993 года. Пилот и компания объединили усилия для создания Ducati 916 Senna, который был показан за несколько месяцев до гибели гонщика.

В наши дни появился Monster Senna. Мотоцикл имеет яркую окраску, вдохновлённую шлемом пилота — сочетанием жёлтого, зеленого и синего цветов он напоминает национальный флаг Бразилии. Monster оснащён глушителями из углеродного волокна, алюминиевыми подножками и специальными коваными алюминиевыми колёсами, литий-ионным аккумулятором и крыльями из углеродного волокна. В итоге байк весит на 4,5 килограмма меньше стандартной модели.

© Ducati

© Ducati

© Ducati

© Ducati

© Ducati

© Ducati

© Ducati

© Ducati

© Ducati

© Ducati

Помимо окраски байк получил яркие акценты на колёсах, синее сиденье, уникальная табличка с серийным номером и специальная анимация запуска на 4,3-дюймовом дисплее цифровой панели приборов. Естественно, мотоцикл несёт на себе массу логотипов Айртона Сенны.

Технически Ducati Monster Senna остался стандартным, сохранив 110-сильный двухцилиндровый двигатель Testastretta. В оснащение входит полностью регулируемая подвеска Ohlins и тормозная система Brembo с жёлтыми суппортами. Тираж байка составит 341 экземпляр — в честь трёх титулов чемпиона мира и 41 победе в Гран-при. Цены начинаются от 25 000 долларов, а все покупатели получат сертификат подлинности и чехол для мотоцикла.