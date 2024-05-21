Петров оценил шансы McLaren и Ferrari навязать борьбу Red Bull

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением о недавнем Гран-при Эмилии-Романьи, победу на котором одержал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат в Имоле продемонстрировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Британец уступил Ферстаппену менее секунды. Топ-3 замкнул монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

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