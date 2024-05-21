Вольф отреагировал на слова Хорнера о переходе 220 сотрудников Mercedes в Red Bull

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал недавние слова своего коллеги из «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее тот заявил, что 220 сотрудников «Мерседеса» перешли в отдел силовых установок австрийской команды.

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«Ему нужно поработать над математикой. 19 инженеров. А вообще какими бы ни были эти цифры, думаю, между командами существует естественная текучка кадров, что совершенно нормально. У нас есть отдел, занимающийся двигателями, который работает настолько хорошо, насколько это возможно. Идеальная организация», — приводит слова Вольфа Crash.net.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 79 очков. «Ред Булл» является лидером с 268 баллами.