Алонсо установил антирекорд на Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, показав на Гран-при Эмилии-Романьи 19-й результат, стал автором антирекорда в Формуле-1. Никогда ранее за время выступления в «Королевских гонках» испанец не занимал столь низкую позицию. Фернандо был 19-м на Гран-при Мексики в 2022 году, но не финишировал в гонке. Алонсо тогда сошёл незадолго до финиша и попал в итоговую классификацию.

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Напомним, победителем Гран-при Эмилии-Романьи стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Ландо Норрис из «Макларена», а тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари».

Ранее журналист Формулы-1 Пьерджузеппе Донадони сообщил о внутренней атмосфере в команде «Астон Мартин» на фоне неудачного Гран-при Эмилии-Романьи.