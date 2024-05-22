Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.

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Пилот «Ред Булл» считает, что на этапе в Монте-Карло команду в любом случае ждет непростое испытание и конкуренция со стороны ближайших преследователей.

По мнению Макса, форма соперников из «Макларена» в последней гонке в Имоле мало что говорит о сложившейся ситуации в контексте ближайшего Гран-при.