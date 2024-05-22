Семья Шумахера получила €200 тыс. в качестве компенсации за фейковое интервью Михаэля

Семья прославленного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера получила € 200 000 в качестве компенсации за фейковое интервью. Об этом информирует Übermedien со ссылкой на постановление Мюнхенского суда по трудовым спорам.

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Публикация с ненастоящим интервью Михаэля появилась в прошлом году в издании Die Aktuelle, принадлежащем медиа-группе Funke. В действительности статья была сгенерирована искусственным интеллектом. Мелким шрифтом была приписка «выглядит как настоящее».

Напомним, Шумахер получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. В день трагедии, как сообщалось впоследствии, камни лишь слегка были припорошены снегом, в противном случае удар мог бы быть смягчён.