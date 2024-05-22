Семья Шумахера отсудила 200 тысяч евро за сгенерированное нейросетью интервью
Медиагруппа Funke выплатила компенсацию семье легендарного гонщика Михаэля Шумахера за интервью, которое было сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Übermedien.
Семья Шумахера через суд получила 200 тысяч евро, говорится в постановлении Мюнхенского суда по трудовым спорам.
В апреле 2023 года немецкий журнал Die Aktuelle, входящий в медиагруппу Funke, выложил якобы интервью с автогонщиком. На первой полосе была размещена фотография с подписью «Михаэль Шумахер, первое интервью!».
Ранее актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что голос нового виртуального помощника чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом, который был разработан компанией OpenAI, очень похож на ее собственный, отмечает «Свободная пресса».