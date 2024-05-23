Вассер призвал Ferrari ускорить темпы подготовки обновлений

На Гран При Эмилии-Романьи Ferrari привезла масштабные обновления своего болида, которые помогли прибавить в скорости, но недостаточно, чтобы обойти Red Bull или McLaren. Глава итальянского коллектива Фредерик Вассёр заявил, что команде предстоит ускорить работу по созданию и внедрению новинок, чтобы вернуться в лидеры.

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