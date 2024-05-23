Вассер призвал Ferrari ускорить темпы подготовки обновлений

Фредерик Вассёр призвал Ferrari ускорить темпы подготовки обновлений
На Гран При Эмилии-Романьи Ferrari привезла масштабные обновления своего болида, которые помогли прибавить в скорости, но недостаточно, чтобы обойти Red Bull или McLaren. Глава итальянского коллектива Фредерик Вассёр заявил, что команде предстоит ускорить работу по созданию и внедрению новинок, чтобы вернуться в лидеры.
«Что верно, так это то, что сейчас мы находимся в той точке, когда нам придется ускорить разработку и внедрение новинок, потому что представьте, что кто-то может внести обновление за одну гонку до того, как вы. Сейчас три команды в одной десятой, так что за счёт новинок вы сможете перейти с пятой позиции на первую. Это значит, что нам придется ускорить работу. У нас уже была дискуссия по этому поводу после гонки в Имоле, и это будет иметь решающее значение. Но мы также должны обратить внимание на то, что сейчас мы гонимся за последней сотой секунды, а не за пятью десятыми. Это означает, что вы также должны быть уверены, что то, что вы готовиите, работает. Это будет ключевым фактором для следующих нескольких этапов», — заявил Фредерик Вассёр RacingNews365.