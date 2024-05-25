Ферстаппен, Норрис, Расселл вызваны к стюардам Гран-при Монако

Лидера чемпионата Макса Ферстаппена и ещё нескольких гонщиков вызвали к стюардам Гран-при Монако после окончания третьей практики.

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Пилота «Ред Булл» предположительно могут наказать за то, что он слишком медленно двигался по трассе (статья 33.4 Спортивного регламента).

Инцидент с Ферстаппеном произошёл под самый конец сессии после того, как он был вынужден прервать свою боевую попытку из-за трафика, в котором был и его напарник по команде Серхио Перес.

К стюардам также вызваны пилот «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Норрис проезжал туннель на прогревочном круге, в то время как Расселл возвращался в боксы. Ландо упёрся в медленный «Мерседес» на выезде из туннеля, ему удалось избежать контакта, но он срезал шикану, после чего назвал по радио некоторых гонщиков «идиотами».