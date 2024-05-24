Карлос Сайнс высказался о своём будущем после ухода из Ferrari

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о своём будущем в автоспорте после ухода из итальянской команды. Испанец покинет «Скудерию» по окончанию нынешнего сезона Формулы-1. Его место займёт британец Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

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