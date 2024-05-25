Шарль Леклер: Я знаю, что поул – это еще не гарантия победы

Шарль Леклер: Я знаю, что поул – это ещё не гарантия победы
Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился эмоциями после победы в квалификации на домашнем этапе в Монако.
«Какое приятное чувство! Ощущения после квалификации в Монако всегда особенные, – сказал Леклер в интервью Sky Sports после квалификации. – Я очень доволен кругом и очень взбудоражен! Чувствуешь себя потрясающе. Однако сейчас я лучше прежнего знаю, что квалификация – это ещё не все. Как бы это ни помогало, нам нужно собрать всё воедино в воскресной гонке. Раньше нам не удавалось этого сделать, но сейчас мы в более сильной позиции и стали сильнее как команда. Я уверен, что мы сможем добиться отличных результатов, и победа является нашей целью. Завтра мне нужен хороший старт. Надеюсь, Карлос тоже сможет отлично стартовать и последовать за мной к первому повороту. Если у нас будут две первые позиции, мы сможем справиться как команда. Это был бы идеальный сценарий. Но что бы ни случилось, нам нужно привезти эту победу домой».