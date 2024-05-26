Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако

На городской трассе Монте-Карло завершился Гран-при Монако Формулы-1. Его победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

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Отметим, что гонка более чем на полчаса была прервана красными флагами из-за аварии с участием Серхио Переса и двух гонщиков «Хааса» на первом круге.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,152.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +7,585.

4. Ландо Норрис («Макларен») +8,650.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +13,309.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,853.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,908.

8. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

9. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2 круга.

12. Даниэль Риккардо («РБ») +2 круга.

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2 круга.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга.

15. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.

16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2 круга.

17. Эстебан Окон («Альпин») – не финишировал.

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») – не финишировал.

19. Серхио Перес («Ред Булл») – не финишировал.

20. Кевин Магнуссен («Хаас») – не финишировал.