Во время гонок «Формулы-1» произошла серьезная авария

В ходе Гран-при Монако, восьмого в этом сезоне этапа чемпионата «Формулы-1», произошли две аварии подряд, пишет обозреватель Чарли Гордон в статье для Daily Express.

© Кадр видео

Автор статьи отметил, что изначально гонка была прервана аварией Карлоса Сайнса из-за прокола колеса.

Затем в конце пелотона произошел еще один инцидент — мексиканский пилот Кевин Магнуссен зацепил болид Серхио Переса, что закончилось тяжелым столкновением «Ред Булл» с обоими машинами команды «Хаас».

«Мексиканец чудом остался невредимым, несмотря на серьезные повреждения его машины», — уточнил обозреватель.

В итоге, пояснил Гордон, гонка была остановлена красными флагами. Он предположил, что во время нового заезда машины стартуют в том же порядке, что был на старте прерванного, так как гонщики не успели закончить первый круг.

Напомним, что лидером гонки на момент остановки являлся обладатель поул‑позиции Шарль Леклер («Феррари»).