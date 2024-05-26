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Во время гонок «Формулы-1» произошла серьезная авария

В ходе Гран-при Монако, восьмого в этом сезоне этапа чемпионата «Формулы-1», произошли две аварии подряд, пишет обозреватель Чарли Гордон в статье для Daily Express.

Во время гонок «Формулы-1» произошла серьезная авария
© Кадр видео

Автор статьи отметил, что изначально гонка была прервана аварией Карлоса Сайнса из-за прокола колеса.

Затем в конце пелотона произошел еще один инцидент — мексиканский пилот Кевин Магнуссен зацепил болид Серхио Переса, что закончилось тяжелым столкновением «Ред Булл» с обоими машинами команды «Хаас».

«Мексиканец чудом остался невредимым, несмотря на серьезные повреждения его машины», — уточнил обозреватель.

В итоге, пояснил Гордон, гонка была остановлена красными флагами. Он предположил, что во время нового заезда машины стартуют в том же порядке, что был на старте прерванного, так как гонщики не успели закончить первый круг.

Напомним, что лидером гонки на момент остановки являлся обладатель поул‑позиции Шарль Леклер («Феррари»).

Автоспорт
Шарль Леклер
Кевин Магнуссен
Серхио Перес
Ferrari
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