Ферстаппен высказался по поводу борьбы за титул после неудачного Гран-при Монако

«Команды стали намного ближе друг к другу. Некоторые машины лучше на уличных трассах, некоторые лучше работают в быстрых поворотах, кто-то наоборот, и всё будет меняться.



Я знал, что такого, как в прошлом году, не будет никогда, ведь такой сезон — большая редкость. Поэтому я ждал, что этот сезон будет отличаться от предыдущего. При этом я не думаю о нашем положении в чемпионате. Ведь в этом сезоне нас ждёт ещё очень много гонок. Какие-то трассы подойдут нам лучше, какие-то хуже. В конечном счете, все сложится так, как сложится», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.