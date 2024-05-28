Тото Вольф назвал цель Mercedes на ближайшую перспективу

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился мнением о выступлении британской команды «Макларен» и гоночного коллектива из Италии «Феррари».

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«В прошлом году «Макларен» сделал невероятный шаг вперёд. Они постоянно совершенствовали концепцию, которая работает. «Феррари» продолжает совершенствоваться шаг за шагом. Именно такими я вижу и нас. Мы должны сделать всё возможное, чтобы иметь возможность бороться за подиумы, за победы и конкурировать с ними. Это цель, которую мы поставили на ближайшую перспективу», — приводит слова Вольфа Formu1a.uno.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея на счету 96 очков. Лидером является «Ред Булл» (276). «Феррари» занимает второе место (253), а «Макларен» – третье (184).